WHO: uitbraak coronavirus is internationale noodsituatie

Het noodcomité van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de uitbraak van het coronavirus in China uitgeroepen tot internationale noodsituatie.

Het virus krijgt van de VN-organisatie de 'PHEIC'-status. Dat is de Engelse afkorting van Internationale Noodsituatie in de Publieke Gezondheid. Het is de zes keer dat de WHO op deze manier alarm slaat. Directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO zegt dat het aantal ziektegevallen buiten China tot dusver relatief beperkt is gebleven. Het gaat om 98 besmettingen in 18 landen buiten China, waar het virus het leven heeft gekost aan zeker 170 mensen.

Tedros heeft vertrouwen in het vermogen van China om de uitbraak onder controle te krijgen en beklemtoonde ook dat er geen reden is om „maatregelen te nemen die het internationale reisverkeer en de handel onnodig verstoren.” Volgens hem moet de ontwikkeling van vaccins versneld worden.

De 'PHEIC' stamt uit 2005 en is al zes keer uitgeroepen. In 2009 was een 'PHEIC' voor een uitbraak van de varkensgriep of Mexicaanse griep. De WHO kreeg hierna kritiek omdat de uitbraak uiteindelijk mee bleek te vallen. Toenmalig minister van Volksgezondheid Ab Klink kocht 34 miljoen vaccins voor deze griep. Twintig miljoen vaccins zijn later weggegooid, omdat de grote uitbraak uitbleef. Dit meldde RTL Nieuws na eigen onderzoek.