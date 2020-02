Politie schiet op vrouw met mes die andere man in buik stak in Gent

In België heeft de politie zondagmiddag rond 16.00 uur een vrouw in haar hand geschoten nadat ze met een mes een andere man in zijn buik zou hebben gestoken. Dit melden de Belgische media zondagmiddag.

Vrouw met mes

Het incident gebeurde op de Bevrijdingslaan. De politie heeft de weg afgezet tussen de Tulpstraat en de Acaciastraat. Volgens getuigen zou de vrouw twee personen hebben aangevallen. Een van deze twee mannen zou daarbij in zijn buik zijn gestoken.

Politiepatrouille

In de buurt was een politiepatrouille aanwezig die snel ter plaatse kwam. De politie kon de vrouw met het mes uitschakelen door haar in de hand te schieten. Ambulances kwamen ter plaatse om de gewonden medische hulp te geven. Over de precieze aard van de verwondingen van de man die in zijn buik is gestoken is op dit moment niet meer bekend maar hij zou niet levesgevaarlijk gewond zijn geraakt. De plek waar het incident zich heeft afgespeeld is voor publiek afgeschermd.