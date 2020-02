Dieplader met gastank gekanteld

Op de Nordring in het Duitse Sögel is zondag een dieplader van de Groningse firma Wagenborgen gekanteld met hierop een gastank met een lengte van 35 meter. Dit meldt de NRD Nedersaksen.

Het konvooi met twee gastanks begon zondagmorgen om 07.00 uur in Haselünne met als doel de haven in Dörpen. Op de helft van de 60 kilometerlange route ging het fout en kantelde de voorste dieplader en kwam de tank in een greppel terecht. Hierbij raakte niemand gewond. De tweede dieplader met hierop een zelfde gastank is achter het ongeval gestrand en kan er niet langs.

Zware kranen zullen de tank weer op moeten tillen, maar volgens de politie kan dit pas in de loop van de week gebeuren. Experts zullen een onderzoek instellen naar de toedracht van het ongeval.