Indonesië verstrekt weer importvergunningen voor uien en zuivel

De export van uien en zuivel naar Indonesië is vorig jaar sterk teruggelopen, nadat het land had besloten voorlopig geen importvergunningen hiervoor meer te verlenen. Aanleiding daarvoor was een besluit van de EU over palmolie in maart vorig jaar.

Kaag is verheugd met de toezeggingen van Indonesië. ‘Nederland wil een constructieve partner van Indonesië zijn. Nederlandse bedrijven maken zich serieuze zorgen over de maatregel, die bijdraagt aan onzekerheid onder de exporteurs. We hadden hier last van, terwijl we Indonesië juist willen ondersteunen om de palmoliesector te verduurzamen. Het is voor de exporteurs en voor de economische relatie tussen Nederland en Indonesië goed nieuws dat we weer uien en zuivelproducten kunnen uitvoeren naar Indonesië’, aldus de minister.

De export van uien naar Indonesië is afgelopen jaar flink afgenomen. In 2018 ging het nog om een totale waarde van ruim 15 miljoen euro, vorig jaar was dat ruim twee derde minder. Ook de uitvoer van zuivelproducten zakte in. Eind 2018 ging het om ongeveer 50 miljoen euro, een jaar later was dit met ruim 80 procent gedaald.