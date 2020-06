Belgische burgemeester van Brugge Dirk de fauw neergestoken

In het Belgische Brugge is zaterdagmiddag de burgemeester Dirk De fauw (62) neergestoken. Dit melden diverse Belgische media zaterdag.

Advocatenkantoor

Het incident, waarbij De fauw in zijn hals zou zijn gestoken, gebeurde net aan het begin van de middag bij het advocatenkantoor van De fauw in Brugge. Volgens de zoon van Dirk De fauw is zijn vader inmiddels geopereerd en is zijn toestand stabiel. Het slachtoffer zou zelf de hulpdiensten hebben gebeld en intussen door zijn chauffeur naar het ziekenhuis zijn gebracht waar hij direct werd geopereerd.

Dader aangehouden

De politie heeft een verdachte aangehouden. Het zou gaan om een cliënt van De fauw. De politie heeft een plaats delict gemaakt en is een groot onderzoek gestart.