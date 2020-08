Man stompt agent in gezicht

Een 46-jarige man uit Arnemuiden is in de nacht van zondag op maandag op het Stationsplein in Vlissingen aangehouden omdat hij niet wilde meewerken aan een identiteitscontrole en omdat hij zich schuldig maakte aan wederspanningheid.

De man had bij de politie gemeld dat er iemand was aangereden op het Stationsplein in Vlissingen. Agenten kwamen poolshoogte nemen en spraken de betrokkenen van een ‘bijna-aanrijding’ aan. Toen bleek dat er feitelijk niets was voorgevallen en de beide betrokkenen er ook geen politiezaak van wilden maken, spraken de agenten de melder aan.

Omdat de man waarneembaar onder invloed van alcohol was, en hij al eerder die avond overlast had veroorzaakt door een melding te doen waar niets van klopte, besloten de agenten hem om zijn identiteit te vragen. Hij wilde die niet geven en ging in discussie met de agenten waarom hij zijn identiteit moest vertellen. De agenten legden hem uit dat hij verplicht was om zijn identiteitsbewijs ter inzage moest aanbieden zodat zij het document konden controleren.

Worsteling

Eén van de agenten wilde het document van de man aanpakken, maar toen ontstond er een worsteling omdat de man de politieagent aan zijn kleding trok. De man is aangehouden en zag nog kans om de politieman tegen zijn gezicht aan te stompen en ook werd een portofoon door de Arnemuidenaar vernield.

Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex en is daar ingesloten. Maandag wordt de man gehoord over de feiten waarvan hij verdacht wordt. De agent heeft aangifte gedaan van mishandeling. Hij raakte niet ernstig gewond.