Gecrashte NH90 helikopter gevonden

De NH90-maritieme gevechtshelikopter die 19 juli in het Caribisch gebied in zee crashte is gisteren gevonden. Bij de crash kwamen 2 bemanningsleden om het leven.

Een publiek-privaat samenwerkingsverband, de Maritime Capacity Alliance, bracht de positie van het toestel in kaart. Het toestel blijkt in 2 delen uiteen te liggen. 1 stuk bevindt zich op de plek waar het toestel in zee stortte, op ongeveer 12 kilometer uit de kust van Aruba. Het andere deel is zo’n 100 kilometer verder gevonden.

Defensie laat uitzoeken of de resten te bergen zijn.