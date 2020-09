Na recordjaar 2019 keldert toegevoegde waarde toerisme in eerste helft 2020

In het eerste halfjaar van 2020 lag de toegevoegde waarde van de belangrijkste bedrijfstakken in de toerismesector volgens voorlopige cijfers ongeveer 45 procent lager dan in het eerste halfjaar van 2019. Het aantal banen daalde ook, maar minder sterk. In 2019 had de toeristische sector nog een recordjaar en was goed voor een toegevoegde waarde van bijna 32 miljard euro en 813 duizend banen. Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek van het CBS op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, aangevuld met voorlopige cijfers over 2020 uit andere bronnen van het CBS.

De jaarlijkse toerismerekeningen bieden inzicht in de economische betekenis van de toerismesector, in dit geval in 2019. Dat complete beeld is voor de eerste helft van 2020 nog niet beschikbaar. Wel is in verband met de coronacrisis gekeken hoe de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid zich in de eerste helft van dit jaar hebben ontwikkeld voor enkele bedrijfstakken die bijna geheel toeristisch zijn. Het betreft de luchtvaart, horeca, reisbureaus, en cultuur, recreatie, sport, samen goed voor ruim 70 procent van het toeristisch bbp van 32 miljard euro in 2019.

De toegevoegde waarde van deze toeristische bedrijfstakken daalde in het eerste halfjaar van 2020 volgens een voorlopige berekening met ongeveer 45 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het totaal van de luchtvaart, reisbemiddeling en reisorganisatie daalde het sterkst met ruim 55 procent, de horeca met bijna 45 procent. Het aantal gasten in toeristische accommodaties was in het eerste halfjaar van 2020 ruim 50 procent lager dan in dezelfde periode van 2019. De toegevoegde waarde van het totaal van cultuur, recreatie, sport nam met ruim 35 procent af.

Op het aantal werkzame personen en banen was de impact van de crisis in het eerste halfjaar van 2020 niet zo groot als op de toegevoegde waarde. Door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW) konden werknemers worden doorbetaald bij omzetverlies. Hierdoor werd het banenverlies beperkt. Desalniettemin behoorden de belangrijkste toeristische bedrijfstakken tot die waar de meeste banen verloren gingen.