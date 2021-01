Twee Nederlandse diplomaten zijn Rusland uitgezet

De regering van Rusland heeft twee Nederlandse diplomaten uitgezet die werkzaam waren op de ambassade in Moskou. Volgens verschillende media zou dit een reactie zijn op het uitzetten van twee Russische diplomaten in december.

Deze werden uitgezet omdat ze volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zich bezig hielden met spionage in de Nederlandse hightechsector. Moskou had al aangeven op een ‘symmetrische’ reactie te komen nadat de Russische diplomaten tot persona non grata waren verklaard.

De beschuldigingen door Nederland aan het adres van Rusland ziet men in Moskou als ongegrond. In een reactie lieten zij weten: ‘Opnieuw hebben de Nederlandse autoriteiten hun toevlucht genomen tot hun favoriete methode om ongegronde en lasterlijke beschuldigingen te uiten”, aldus het ministerie. “Deze onvriendelijke en provocerende stap, een nieuwe ronde van anti-Russische hysterie georganiseerd door Den Haag met hulp van regeringsgezinde media, toonden het gebrek aan gezond verstand en begrip in Nederlandse machtskringen van de echte problemen in het kader van de Russisch-Nederlandse betrekkingen.’