V.V. Grijpskerk krijgt toekomstbestendig nieuw club-kleedgebouw

Voetbalvereniging Grijpskerk krijgt een nieuw gebouw waar de kantine en kleedkamers in worden ondergebracht. Half augustus start de bouw en naar verwachting is het gebouw in mei 2022 klaar voor gebruik.

Nieuwbouw voordeliger

Uit een inspectie van het bestaande gebouw is gebleken dat het gebouw in slechte onderhoudsstaat is en bouwkundige gebreken en schades kent, die niet goed te herstellen zijn. Vervolgens is berekend dat nieuwbouw kostentechnisch voordeliger is dan het opknappen van het bestaande gebouw.

Scoren met toekomstbestendig clubgebouw

Wethouder Elly Pastoor: “ Mede dankzij de zelfwerkzaamheid van de voetbalvereniging kan de bouw voortvarend van start. Samen met de vereniging is gekeken naar de behoeften en eisen waaraan het nieuwe gebouw moet voldoen. Het nieuwe gebouw wordt BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) en gasloos gebouwd en voldoet aan de nieuwste energie- en duurzaamheidsrichtlijnen. Ook is besproken hoe vrijwilligers van de club kunnen helpen bij de nieuwbouw. Dit helpt om het nieuwe gebouw binnen het geraamde budget te bouwen. Met dit nieuwe toekomstbestendige gebouw kan de vereniging weer jaren vooruit. “