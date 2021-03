Turkije stapt uit Europese vrouwenrechtenverdrag

De Turkse president Erdogan is vrijdag teruggetreden uit het Europese vrouwenrechtenverdrag. Deze staat beter bekend als de Istanbul Conventie. Volgens het NRC was Turkije in 2011 de eerste die het verdrag ondertekende. Een verdrag dat gericht was op het voorkomen van geweld tegen vrouwen.