Verkeerscampagne maximumsnelheid van start

Minister Van Nieuwenhuizen: ‘Te hard rijden is een belangrijke oorzaak van verkeersongelukken, waarbij ook dodelijke slachtoffers vallen. Ieder ongeluk is er een te veel. Voorkom daarom dat je te hard rijdt, check regelmatig je snelheid.’

Een derde van alle dodelijke verkeersongevallen wordt mede veroorzaakt door te snel rijden, naar schatting van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

De campagne richt zich vooral op automobilisten die 10 tot 15 kilometer te hard rijden. Zulke kleine overschrijdingen kunnen grote gevolgen hebben, zeker binnen de bebouwde kom. Op 30, 50 en 60 km wegen vindt de meeste interactie plaats tussen automobilisten en kwetsbare verkeersdeelnemers en zijn de gevaren het grootst.

Bij een hogere snelheid is de remweg langer, de reactietijd korter en een botsing harder. Bij 40 km per uur bijvoorbeeld is de remweg van een auto ruim 6 meter langer dan bij 30. Op een natte weg is het nog 2 meter meer.

Daarnaast raadt de campagne automobilisten ook aan om langzamer te rijden als de situatie daarom vraagt, zoals in de omgeving van een school, bij drukte of bij slecht weer. Mensen rijden vaak onbewust te hard.

Naast gemeenten, provincies en het ministerie dragen ook andere partijen bij aan de campagne. Veilig Verkeer Nederland (VVN) biedt bewoners middelen aan om in eigen buurt campagne te voeren en heeft een online kennisquiz. Team Alert richt zich op jonge onervaren verkeersdeelnemers.