Dode, vijf vermisten en 9 gewonden na instorten schoolgebouw Antwerpen

In Antwerpen is vrijdagmiddag even voor 14.45 uur een schoolgebouw in aanbouw gedeeltelijk ingestort. Op het moment van instorten waren er bouwvakkers in en rond het gebouw aan het werk. De ravage is groot en het aantal personen dat gewond is geraakt ligt rond de 20. Daarnaast zijn er nog een aantal personen vermist.