Marine bereidt zich in Amerikaanse wateren voor op NAVO-opdrachten

De Amerikaanse oostkust is deze weken het toneel van Atlantic Alliance 2025. 'Nederland is met de Maritime Battle Staff, Zr.Ms. Johan de Witt, eenheden van het Korps Mariniers en helikopters van de partij. Samen met collega’s uit de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk bereiden zij zich op en boven water voor op NAVO-opdrachten in het komend jaar', zo meldt het ministerie van Defensie woensdag.

Amfibisch optreden en internationale samenwerking

Tijdens Atlantic Alliance ligt de focus op amfibische operaties en internationale samenwerking. Amfibische operaties gebeuren op de grens van land en water. Bijvoorbeeld door vanaf zee marinierseenheden en helikopters aan land te brengen voor vervolgoperaties. De gevechtsstaf van Koninklijke Marine neemt in 2026 en 2027 deel aan een van de amfibische taakgroepen van de NAVO. Door zich nu al uitvoerig voor te bereiden, komt die maritieme staf beslagen ten ijs. Ook kan deze de internationale samenwerking met partners optimaliseren.

'Gereed zijn voor eventuele inzet'

“Atlantic Alliance is een oefening die ons helpt bij onze gereedstelling”, vertelt commandeur George Pastoor, commandant van de Netherlands Maritime Forces. “De geopolitieke situatie is niet stabiel. Daarom is het belangrijk dat we samen met onze NAVO-bondgenoten trainen en oefenen, zodat we gereed zijn voor eventuele inzet.”

Vliegoperaties en amfibische landingen

De afgelopen tijd zijn materieel en processen op elkaar afgestemd en getest. Zo voerden NH90-gevechtshelikopters van het Defensie Helikopter Commando vliegoperaties uit op Amerikaanse schepen. De Johan de Witt kreeg op zijn beurt juist weer voor het eerst in 10 jaar een Osprey (tiltrotorvliegtuig) op bezoek. Daar voegde zich een CH-53 Sea Stallion bij. Deze vliegende eenheden zijn speciaal gebouwd om zwaar materieel te verplaatsen.

Zoveel mogelijk informatie op land verzamelen

Ook zijn al meerdere keren verkenningseenheden aan land gegaan. Hierbij is intensief samengewerkt met Amerikaanse mariniers. Doel was om zoveel mogelijk informatie op land te verzamelen om de operatie te laten slagen. Op basis van deze informatie voerden de marinierseenheden amfibische landingen uit. Hiervoor zijn 2nd Marine Combat Group en het Littoral Manoeuvre Squadron geëmbarkeerd aan boord van Johan de Witt. Ook zij trokken hierbij op met Amerikaanse collega’s.

Atlantic Alliance t/m 11 juli

Atlantic Alliance loopt nog tot en met 11 juli. Tussen nu en dan gaan schepen en troepen vanuit startpunt Norfolk richting het Canadese Halifax. De bedoeling is al varende verschillende maritieme operaties uit te voeren. Denk naast amfibische landingen, ook aan een gevecht tussen marineschepen en vliegtuigen op het water, maar ook aan bevoorradingen op zee en een passage door een nauwe zeestraat.