Genisten leggen militaire veerdienst aan met internationale collega's

Versterken internationale samenwerking

De landen namen hun gereedheid onder de loep en versterkten de internationale samenwerking. De verplaatsing over het water maakte daar deel van uit.

Oefenlocatie Emmerich/Lobith

Na een alarmering begaven de verschillende eenheden zich naar de oefenlocatie. Duitse en Britse eenheden begonnen met het begeleiden van de oversteek, waarna Nederlandse en Italiaanse eenheden de veerdiensttaak overnamen.

Strategisch belang rivieren

“Grote rivieren zijn van strategisch belang. Ze zijn goed te verdedigen en vertragen een (tegen)aanval”, zegt commandant 101 Geniebataljon luitenant-kolonel Harold Dubbelhuis. “Ons doel is rivieren over te steken om zo snel mogelijk materiaal en mensen van onszelf en NAVO-partners naar het front te brengen. Met onze pontons leveren wij zo achter het front een belangrijke bijdrage om het gevecht te winnen.”

Experts in de wateroversteek

105 Geniecompagnie Waterbouw deed met circa 100 militairen mee aan de oefening. In korte tijd creëren de bouwvakkers van de landmacht met hun uitklapbare pontons een veerdienst of brug over rivieren of kanalen. 'Militaire mobiliteit over land en water is van groot belang tijdens een militair conflict. Dan moeten militairen een alternatief hebben voor bruggen die tijdens het gevecht onbruikbaar zijn gemaakt. Met een alternatieve oversteek is het bovendien mogelijk de vijand te verrassen', aldus het ministerie.