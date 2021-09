Groep van 13 Nederlanders uit Afghanistan aangekomen in Doha

Ambassadeur Marjan Kamstra

Ambassadeur Marjan Kamstra sprak kort met enkele van hen over de lange, vermoeiende reis met veel onzekerheid en spannende momenten. ‘Ons team heeft de afgelopen dagen non-stop, ook ‘s nachts, gewerkt om samen met de Qatarese autoriteiten dit vertrek mogelijk te maken’, aldus ambassadeur Kamstra. ‘Het raakte me om te merken hoe opgelucht de Nederlanders zijn dat ze in veiligheid zijn gebracht. Tegelijk voelt de wetenschap dat we nog zo veel mensen willen helpen om Afghanistan te verlaten, als een enorme verantwoordelijkheid. Daar is mijn team nu alweer volop mee bezig.'

Coronatest

De Nederlanders doen een coronatest om verder te kunnen reizen. Bij een negatieve uitslag worden ze door de ambassade geholpen om via lijnvluchten verder te reizen naar Nederland. Over dat reisschema kan het ministerie omwille van de privacy geen mededelingen doen.

Bloemen

Eerder bezocht ambassadeur Kamstra het crisiscentrum van de Qatarese overheid vanuit waar het vertrek van de Nederlanders werd gecoördineerd. Ze sprak daar met de Qatarese viceminister die aan het hoofd staat van de operatie. Kamstra sprak mede namens minister Kaag haar dank uit voor de succesvolle missie. De ambassadeur bracht 13 bossen bloemen mee om het Qatarese team te bedanken, één namens elke Nederlander op de vlucht.