Drama op de filmset: Alec Baldwin schiet cameraregisseur dood, losse flodder blijkt echte kogel

Het is de nachtmerrie van elke acteur die een scene waarin wordt geschoten moet opnemen en dat dan blijkt dat de losse flodder in het vuurwapen dat daarbij wordt gebruikt een echte kogel is.

Alec Baldwin

Het is bekend Hollywood-acteur en tv-persoonlijkheid Alec Baldwin (63) afgelopen woensdag overkomen toen hij in Santa Fe County in de Amerikaanse staat New Mexico met een filmploeg aan het draaien was voor een de nieuwe film 'Rust'.

Cameraregisseur Halyna Hutchins (42) overleden

Balwin nam een scène op waarin hij met een nepwapen, een zogenaamde 'prop', moest schieten. Maar in plaats van dat er een losse flodder in het vuurwapen zat bleek er naar het zich nu laat aanzien een echte kogel in te zitten. Hierbij raakte de 42-jarige cameraregisseur Halyna Hutchins in eerste instantie zwaargewond, maar bezweek kort daarna in het ziekenhuis aan haar verwonding. Daarnaast raakte ook de 48-jarige regisseur van de film, Joel Souza, gewond maar die is inmiddels al weer ontslagen uit het ziekenhuis.

Onderzoek gestart

De sheriff van Santa Fe County heeft laten weten dat er niemand is aangehouden maar dat er een onderzoek is gestart naar de precieze toedracht. Alec Baldwin is volgens de Amerikaanse media zeer aangeslagen door het incident. Baldwin, die in de film, een Western, de hoofdrol speelt is daarnaast ook de producent.