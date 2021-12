Bijzondere actie van bergen lichaam overleden vrouw uit auto in Niagara-watervallen met helikopter

Op internet gaat er een video rond van een bijzondere actie waarbij het lichaam van een overleden vrouw uit haar auto in de Niagara-rivier wordt geborgen nadat de auto waar het lichaam van de vrouw in zat op de rand van de bekende watervallen van de rivier was blijven steken.

Vrouw al overleden

De vrouw raakte om door nog onbekenden reden met haar auto te water in de Niagara-rivier vlakbij het punt waar het water naar beneden stort bij de Niagara-watervallen. Nadat er een reddingsactie op touw werd gezet, bleek na eerste onderzoek met een drone, dat de vrouw in de auto reeds was overleden.

Reddingsactie wordt bergingsactie

Daarom werd de reddingsactie omgezet in een bergingsactie om zo toch nog het lichaam van de vrouw uit de auto te halen voordat de auto naar beneden zou storten in de watervallen. Bij de bergingsactie werd een helikopter ingezet. Deze ging voorzichtig boven de auto van de vrouw hangen en een reddingswerker liet zich aan een stalen kabel naar beneden zakken.

Lichaam geborgen

De reddingswerker wist het lichaam van de vrouw uit de auto te halen en vast te haken aan zijn riem. Vervolgens kon de helikopter de reddingswerker, samen met het lichaam van de vrouw veilig naar de kant brengen. Het is niet bekend of de vrouw opzettelijk of door een ongeval met haar auto te water is geraakt.

Informatie

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0800-0113 of chat via 113.nl