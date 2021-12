'Storm' van tornado's zorgt voor 'dood en verderf' in de VS: minstens 80 doden

De tornado's, die lokale tijd in de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 december, over het 'epicentrum' Kentucky trokken, hebben hele dorpen van de kaart geveegd. Op dit moment zijn naar schatting 55 miljoen Amerikanen getroffen door het fatale natuurgeweld.

This morning, I was briefed on the devastating tornadoes across the central U.S. To lose a loved one in a storm like this is an unimaginable tragedy. We’re working with Governors to ensure they have what they need as the search for survivors and damage assessments continue.