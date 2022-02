Douane onderschept drie partijen cocaïne

Tijdens diverse controles in de Rotterdamse haven heeft de Douane afgelopen week drie partijen cocaïne onderschept. In totaal gaat het om 149 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 11 miljoen euro.

30 kilo cocaïne en zender

De eerste partij werd 4 februari in beslag genomen naar aanleiding van informatie uit het buitenland. Op een zogenaamd ‘empty depot’ op de Maasvlakte zou een container staan met verdovende middelen. Het HARC-team heeft de informatie onderzocht en douaniers troffen inderdaad de cocaïne en een zender aan. Het ging om 30 kilo drugs.

83 kilo cocaïne tussen bananen

Tijdens een controle op 5 februari bij een containeroverslagbedrijf op de Maasvlakte, zijn achter de luiken van een koelcontainer 83 kilo cocaïne aangetroffen door de Douane. De container was geladen met bananen en afkomstig uit Ecuador.

36 kilo tussen mango’s

Gisteren trof de Douane, ook op basis van informatie uit het buitenland, 36 kilo cocaïne aan in een koelcontainer. De container was afkomstig uit Peru en geladen met mango’s. Het fruit was bestemd voor een bedrijf in Duitsland.