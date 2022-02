Trefpunt ingericht in Lviv voor Nederlanders in Oekraïne

Voor Nederlanders in Oekraïne die noodhulp of consulaire bijstand nodig hebben is er een trefpunt in Lviv. 'Nederlanders kunnen zich in de Oekraïense stad melden voor het krijgen van een laissez-passer of een noodvisum', zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandagavond.

Ambassade in Kyiv: niet geopend voor noodhulp

Nu reizen naar Oekraïne wordt afgeraden, is de ambassade teruggebracht tot een kernbezetting. De consulaire afdeling van de Nederlandse ambassade in Kyiv is tot nader order gesloten.

Trefpunt in Lviv: wel geopend voor noodhulp

Nederlanders kunnen in Oekraïne nog steeds consulaire noodhulp krijgen. Op het trefpunt in de West-Oekraïense stad Lviv, op ongeveer 100 kilometer van Polen dat ten westen ligt, is het mogelijk om nooddocumenten aan te vragen, zoals een noodpaspoort voor Nederlanders en een noodvisum voor hun gezinsleden. Op dit trefpunt is een aantal medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken aanwezig.

Uitval communicatie

'Mocht bij een noodsituatie alle communicatie uitvallen en u wilt een beroep doen op de ambassade, kom dan naar het trefpunt in Lviv. Daarnaast blijft het reisadvies voor Oekraïne rood. Reis niet naar Oekraïne. Als u in Oekraïne bent, verlaat het land dan zo snel mogelijk', aldus het ministerie.