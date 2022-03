Russische 64 kilometer lange colonne vanuit Belarus onderweg naar Kiev

Russische militairen zijn in een lange colonne vertrokken vanuit Belarus en onderweg naar de Oekraïense hoofdstad Kiev. Dinsdag was de kop van de colonne Kiev op ongeveer 20 kilometer genaderd.

64 kilometer lengte

Volgens nieuwe satellietbeelden, gemaakt door het Amerikaanse bedrijf Maxar, blijkt de colonne 40 mijlen lang, oftewel zo'n 64 kilometer. Eerder werd nog gedacht dat de colonne ongeveer 27 kilometer lang was maar dat bleek achteraf het gevolg van bewolking waardoor niet de gehele colonne in beeld was gebracht door de satelliet.

Konvooi is Kiev op 20 kilometer genaderd

Dinsdag bevindt de kop van de colonne zich op ongeveer 20 kilometer ten noorden van Kiev. Rusland heeft in Belarus, op ruim 30 kilometer van de grens met Oekraïne. Ook grondtroepen en gevechtshelikopters gereed staan zo blijkt uit satellietbeelden. De verwachting is dan ook dat Rusland via deze lijn een invasie aan het voorbereiden is om zo Kiev volledig in handen te krijgen. Oekraïne heeft, om het de Russen lastig te maken, tenminste één belangrijke brug op de route opgeblazen.