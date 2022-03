Opnieuw raketaanvallen op Lviv

De Britse inlichtingendiensten zien dat het Russische leger zich steeds meer focust op het omsingelen van het Oekraïense leger rond de separatistische regio's in het oosten van Oekraïne. De Russische troepen trekken daar op vanuit Charkov in het noorden en Marioepol in het zuiden.

Vluchtelingenstroom

Door de omsingeling wordt het voor de Oekraïners steeds moeilijker om veilig weg te komen uit het oorlogsgeweld. Op dit moment zijn er sinds de invasie zeker 2,3 miljoen mensen naar Polen gevlucht. Een deel van hen is doorgereisd naar andere Europese Unie landen, waaronder Nederland. Volgens de Poolse grenswacht zijn gisteren 31.100 mensen Polen binnengekomen.