Elon Musk is rijkste man ooit, hij is 300.000 keer miljonair

Om je voor te kunnen stellen hoeveel 300 miljard dollar is moet je beginnen je te bedenken dat 1 miljard 1.000 keer een miljoen is. Dan zou je dus ook kunnen zeggen dat Musk 300.000 keer miljonair in dollars is. Het is een in ieder geval een onvoorstelbaar grote hoeveelheid geld die toch echt wel tot de verbeelding spreekt.

Jeff Bezos

De 50-jarige Musk heeft een voorsprong van meer dan 100 miljard dollar twee na rijkste man op de wereld Jeff Bezos, de oprichter van Amazon ( AMZN ) en eigenaar van Musk's ruimterivaal Blue Origin. Forbes waarschuwt wel dat het vermogen van Musk nogal fluctueert omdat het voor het grootste deel is opgebouwd uit aandelen en die hebben natuurlijk geen vaste waarde maar op dit moment staan deze hoog.