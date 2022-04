VIDEO: Vrachtvliegtuig DHL breekt in tweeën bij noodlanding

De noodlanding van een cargovliegtuig dat daarbij in tweeën brak op het vliegveld van San Jose in Costa Rica is op video vastgelegd. De twee enige inzittenden, de piloot en de co-piloot konden door de brandweer worden bevrijd en raakten niet gewond.