Brandweer rukt uit voor vermeende CO-vergiftiging

De hulpdiensten zijn donderdagavond rond 23.20 uur gealarmeerd voor een vermeende CO-vergiftiging in een woning aan de Poolsestraat in Boxtel. Terwijl de bewoners van de woning in een ambulance werden onderzocht verrichte brandweerlieden enkele metingen in de woning.