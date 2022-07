Fatale moordaanslag op Japanse oud-premier Shinzo Abe (67)

Vrijdag is in Japan de voormalig premier Shinzo Abe (67) om het leven gekomen nadat hij kort daarvoor in de Japanse stad Nara op straat werd neergeschoten. De politie heeft een 41-jarige man aangehouden die er van verdacht wordt twee keer op Abe te hebben geschoten.

Twee schoten

Abe hield in Nara vrijdagochtend rond 11.30 uur plaatselijke tijd een verkiezingstoespraak. De 41-jarige verdachte schoot twee keer op Abe en werd daarbij in zijn borst en in zijn nek geraakt. Abe werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar hij enkel uren later aan zijn verwondingen bezweek.

Zelfgemaakt vuurwapen

De 41-jarige vermoedelijke schutter werd direct na de aanslag aangehouden. Hij droeg op dat moment het zelfgemaakte vuurwapen. Volgens Japanse media zou hij tegen de politie hebben verklaard dat hij 'ongelukkig' was met Abe en hem daarom wilde doden.

Koning en Koningin: 'droevige dag'

Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima reageerde op het overlijden van Abe als volgt: 'Met leedwezen vernamen wij het bericht van de fatale aanslag op voormalig minister-president Shinzō Abe van Japan. Wij herinneren ons met warmte de goede contacten met hem, zowel tijdens wederzijdse bezoeken als in VN-verband. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie op deze droevige dag'.

Premier Rutte geschokt

Premier Rutte reageerde geschokt op twitter. 'Oud-premier Abe van Japan is na een laffe aanslag overleden. In de Ministerraad stonden we stil bij deze zwarte dag voor de Japanse democratie. Ik bewaar de beste herinneringen aan onze samenwerking en vriendschap. Mijn gedachten zijn bij zijn naasten evenals bij de bevolking van Japan', aldus Rutte.