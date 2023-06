Nederlands kind gewond geraakt bij steekincident in Franse speeltuin

Bij een aanval met een mes is donderdag een Nederlands kind van bijna twee jaar gewond geraakt in de Franse stad Annecy. Dit meldt het AD.

Een Syrische vluchteling begon om onbekende reden op volwassenen en kinderen in te steken die in een speeltuin aanwezig waren. In totaal zijn vier kinderen en twee volwassenen gewond geraakt. De kinderen hebben de Duitse, Nederlandse en Britse nationaliteit.

De politie was vier minuten na de melding ter plaatse, gevolgd door andere hulpverleners die de gewonden konden verzorgen. De dader is aangehouden door de politie. Volgens Franse media zou de man geboren zijn in 1991 en in 2013 de vluchtelingenstatus gekregen hebben in Zweden. Vorig jaar november deed hij dit ook in Frankrijk, maar dit werd afwezen.