OM komt in hoger beroep strafzaak Eris met extra bewijs

In de strafzaak Eris heeft het Openbaar Ministerie (OM) in hoger beroep een aanvullend requisitoir gehouden. Dit gebeurde naar aanleiding van nieuwe informatie die was binnengekomen over de zaak. In september bleek dat twee pgp-telefoons van een verdachte in het liquidatieproces alsnog zijn ontsleuteld. De berichten op de telefoons zijn onderzocht en de voor het onderzoek Eris relevante berichten zijn onlangs door het OM met het hof en verdediging gedeeld.

Verdenkingen

De 19 verdachten in hoger beroep, onder wie kopstukken en leden van de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh, zouden in 2017 in wisselende samenstellingen vijf liquidaties, voorbereidingshandelingen voor liquidaties en diverse geweldsdelicten hebben gepleegd. Ook verdenkt het OM 14 van hen van deelname aan een criminele organisatie.

Ontsleutelde berichten leveren extra bewijs

De ontsleutelde berichten geven een bevestiging van het gebruik van bepaalde codenamen door de verdachten. Het bevestigt het beeld van het nietsontziende geweld en de wijze waarop achteloos over mensenlevens wordt gesproken. Er worden concrete afspraken gemaakt voor het (voorbereiden) van liquidaties en andere vormen van geweld. De advocaten-generaal (officieren van justitie in hoger beroep) zeiden daarover vandaag op zitting: “Het blijft ontluisterend en schokkend om te lezen hoeveel vreugde een geslaagde liquidatie bracht. In een bericht naar aanleiding van een liquidatie werd geschreven: “hahahahahaga kapot van het lachen sir ga u pap (geld) klaar leggen”.

Geen verandering in strafeisen

In februari en maart hield het OM al uitgebreide requisitoirs in de zaken van alle verdachten. Hierbij werden gevangenisstraffen variërend van 16 jaar tot levenslange gevangenisstraffen voor zes van de verdachten geëist. Het aanvullend requisitoir dat vandaag werd gehouden brengt geen verandering in die strafeisen.