Brandende gasfles zet schuurtje in brand

De hulpdiensten zijn maandagochtend rond 10.35 uur gealarmeerd voor een brand in een schuurtje aan de Sweelincklaan in Boxtel.

Een gasfles stond in brand en werd buiten gezet, waar deze op veilige afstand het gas in de fles kon laten verbranden. Ook het schuurtje had vlam gevat welke werd geblust door de brandweer. Zij moesten de nodige sloopwerkzaamheden verrichten om er zeker van te zijn dat het vuur was gedoofd. De bewoner raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.