Onderzoek Consumentenbond: 'Standaardbeveiliging Android-telefoons is slecht'

Beveiligingsapps

De Consumentenbond testte 21 gratis en betaalde beveiligingsapps, van €7 tot €40 per jaar, en de ingebouwde beveiliging van Google (Play Protect en Safe Browsing). Play Protect blokkeert slechts 56% van de 2000 malafide apps. 'De gemiddelde beveiligingsapp doet dat een stuk beter en blokkeert 89%', stelt de Consumentenbond.

Geen bescherming

Safe Browsing presteert nog slechter. De functie moet Chrome, de standaardbrowser in Android, beschermen, maar blokkeerde geen enkele van de 250 phishingwebsites. Dat is een risico omdat phishing op smartphones toeneemt en moeilijker te doorzien is dan op een computer.

Betaalde versie Eset

Een goede beveiligingsapp is belangrijk voor bescherming tegen phishing en als je regelmatig nieuwe of onbekende apps installeert. De Consumentenbond raadt Android-gebruikers aan om bijvoorbeeld de betaalde versie van Eset te installeren.

'Deze app kwam als de Beste uit de Test en blokkeerde 91% van de malafide websites', aldus de Consumentenbond.