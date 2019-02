Politie mag vanaf 1 maart computer hacken bij opsporing ernstige delicten

Het is voor politie en justitie vanaf morgen mogelijk heimelijk en op afstand (‘on line’) computers, mobiele telefoons of een server binnengaan voor de opsporing van ernstige delicten, zoals kinderpornografie, drugshandel of liquidaties. De wet Computercriminaliteit III, die op 1 maart 2019 in werking treedt, maakt dit mogelijk zo meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid donderdag.