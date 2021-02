CoronaMelder ondergaat update: nieuwe richtlijnen én pauzefunctie beschikbaar

De Coronamelder-app is geüpdate. 'De nieuwe richtlijnen van het RIVM voor het testen op corona zijn vanaf nu opgenomen in de app CoronaMelder', dit meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) woensdag.

Pauze-functie

'Dit betekent dat er nieuwe instructies zijn voor gebruikers als ze in de buurt zijn geweest van iemand met het coronavirus. 'In de nieuwste versie van CoronaMelder is het bovendien mogelijk de app te pauzeren, een functie waarnaar veel vraag was', aldus het ministerie.

Nieuwe richtlijnen

De nieuwe RIVM-richtlijnen zijn een reactie op de komst van besmettelijkere varianten van het coronavirus vanuit o.a. Groot-Brittannië en Zuid-Afrika. Het doel is besmette personen nog sneller op te sporen.

Direct testen na melding app

Een gebruiker van CoronaMelder kan zich vanaf vandaag direct laten testen als hij/zij een melding krijgt in de buurt te zijn geweest van iemand met het coronavirus. De gebruiker hoeft dus niet te wachten tot 5 dagen na het laatste contact met de betreffende persoon, zoals tot nu toe het geval was.

Eerste en tweede test

Als deze eerste test negatief is en dus (nog) geen besmetting is vastgesteld, volgt een tweede test op of na de 5e dag na het laatste contact. Krijgt de gebruiker de melding van CoronaMelder op of na de 5e dag na het laatste contact? Dan kan hij/zij zich ook direct laten testen en is dus geen extra test nodig.

Direct in app opgenomen

De nieuwe richtlijnen zijn per direct opgenomen in CoronaMelder; hiervoor hoeft een gebruiker geen update uit te voeren. In de melding dat de gebruiker in de buurt is geweest van iemand met het coronavirus, krijgt de gebruiker concrete aanwijzingen wat te doen.

Pauzefunctie

In de nieuwste versie van CoronaMelder is het bovendien mogelijk de app te pauzeren. Deze pauzefunctie is een van de meest aangevraagde toevoegingen aan de app en vooral geschikt voor gebruikers die hun telefoon regelmatig (moeten) achterlaten in de buurt van andere telefoons. Dat geldt bijvoorbeeld voor scholieren die telefoons moeten inleveren bij aanvang van de les of werknemers die hun telefoon achterlaten in een kluisje. Door de pauzefunctie te activeren, houdt de app niet meer bij of de gebruiker zich in de buurt bevindt van andere gebruikers van CoronaMelder. Het pauzeren van de app kan op elk gewenst moment door de gebruiker ongedaan worden gemaakt. De gebruiker kan aangeven hoelang de pauze moet duren, met een maximum van 12 uur. Als de ingestelde pauzetijd is verlopen, krijgt de gebruiker een melding dat hij of zij CoronaMelder weer moet activeren. Het stoppen van de pauze gebeurt dus niet automatisch, maar handmatig. De melding herhaalt zich elke 60 minuten totdat CoronaMelder weer is gestart.

Wel nieuwste versie downloaden

De pauzefunctie is beschikbaar in de nieuwste versies van de apps voor Android en iOS en is te vinden in de instellingen van CoronaMelder. Gebruikers die nog niet een van de nieuwste versies van de app (1.2.0 en hoger) hebben, kunnen deze downloaden in de Play Store (Android) of App Store (iOS).