Elektronische oorlogsvoering bij Defensie steeds meer volwassen

Defensie is een stap dichterbij technologisch hoogwaardige systemen voor Elektronische Oorlogsvoering (EOV). De krijgsmacht gaat opnieuw in zee met Hensoldt Sensor GmbH. Dat bedrijf vervangt de Electronic Support Measures (ESM)-capaciteiten.

ESM-apparatuur helpt bij het opzoeken, peilen en onderscheppen van vijandelijke radiosignalen en andere draadloze communicatie. Het huidige systeem bereikt het eind van de levensduur. Bij Defensie gebruikt landmachteenheid 102 Elektronische Oorlogsvoering Compagnie nu EOV-apparatuur.

De krijgsmacht maakt met de aanbesteding een noodzakelijke sprong naar voren om slagvaardig te kunnen zijn en blijven in het elektromagnetisch spectrum. Namens Defensie tekende viceadmiraal Arie Jan de Waard vandaag de contracten. Het gaat om een gezamenlijke overeenkomst met Duitsland. Nederland heeft de leiding over het project.

Absolute expert

Hensoldt is nu ook al de leverancier en blijft dat dus in de nieuwe overeenkomst. Dat is niet voor niets, zegt projectleider Niels van Defensie. “Hensoldt is een absolute expert op het gebied van EOV. Ze leveren turn key solution. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor de levering van het volledige systeem. Hiervoor werken zij samen met verschillende onder-leveranciers.”

Dankzij samenwerking met Duitsland beschikken beide krijgsmachten op het gebied van EOV over dezelfde apparatuur. Dit levert niet alleen schaalvoordelen op, maar maakt ook kennisdeling op het gebied van EMS mogelijk. Daarnaast maakt de gezamenlijke aanschaf en toekomstige operationele samenwerking eenvoudiger.