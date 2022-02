EU-voorstel voor ondersteuning onderzoek, innovatie en productie computerchips

Nederland is via grote én kleine bedrijven en toeleveranciers een relevante wereldspeler in het onderzoek naar, de ontwikkeling en de productie van halfgeleiders (chips). Het kabinet verwelkomt de zogenoemde Chips Act, een voorstel dat de Europese Commissie naar buiten heeft gebracht ter ondersteuning van de Europese ecosystemen op dit gebied.

Innovatie kwantum, kunstmatige intelligentie en fotonica

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): 'Chips zijn nu en in de toekomst essentieel in allerlei producten, van wekkers en spelcomputers tot auto’s en satellieten. De innovaties in deze sector zijn echter ook hard nodig voor andere technologieën zoals kwantum, kunstmatige intelligentie en fotonica. Europese samenwerking, inclusief financiële ondersteuning, is noodzakelijk om deze sector wereldwijd concurrerend te houden en hier te zorgen voor het behoud van onze welvaart en veiligheid. Het kabinet gaat het EU-voorstel verder in detail bekijken, ook om te bewaken dat de markt zelf zijn werk kan blijven doen.'

Versterken productieketen chips

Eerder stelde het kabinet al een startbedrag van 230 miljoen euro beschikbaar voor deelname van Nederland aan een zogenoemd Important Project of Common European Interest (IPCEI) op het gebied van micro-elektronica. Deze IPCEI draagt bij aan de doelstellingen van de Chips Act en is gericht op het versterken van de productieketen en het behouden van het concurrentievoordeel van de innovatieve Europese techindustrie.