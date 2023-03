Succes Consumentenbond: WhatsApp op de vingers getikt

De Europese Commissie en de Europese toezichthouders hebben WhatsApp op de vingers getikt. De berichtendienst oefende onnodig veel druk uit op zijn gebruikers om gewijzigde voorwaarden te accepteren. De berisping is een succes voor de Consumentenbond, die een klacht tegen Whatsapp had ingediend.

WhatsApp moet gebruikers voortaan duidelijk informeren over wijzigingen die het doorvoert in zijn algemene voorwaarden. Het bedrijf moet gebruikers precies vertellen wat de wijzigingen zijn en wat het betekent als ze die accepteren. Daarnaast moet WhatsApp gebruikers de mogelijkheid bieden om de gewijzigde voorwaarden te weigeren. Het bedrijf moet daarbij ook duidelijk maken wat de gevolgen voor gebruikers zijn als ze de voorwaarden niet accepteren. Bijvoorbeeld dat ze dan geen gebruik meer kunnen maken van de dienst. Verder moet WhatsApp gebruikers de mogelijkheid geven om hun keuze uit te stellen.

Reclame

Consumenten maakten zich ook zorgen dat Meta (het moederbedrijf van WhatsApp) hun persoonsgegevens zou gebruiken voor reclamedoeleinden. WhatsApp heeft de Europese toezichthouders verzekerd dat dit niet het geval is.

Gematigd positief

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, reageert gematigd positief: ‘Uit de berisping blijkt dat wij ons terecht boos hebben gemaakt over de manier waarop WhatsApp zijn gebruikers onder druk zette. Het is goed dat het bedrijf nu beterschap belooft. We houden scherp in de gaten of WhatsApp die belofte nakomt.’

Klacht

Begin 2021 wijzigde WhatsApp zijn gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. Vervolgens bestookte het bedrijf zijn gebruikers met terugkerende, opdringerige meldingen om die wijzigingen te accepteren. Als gebruikers dit niet zouden doen, dreigde WhatsApp hen de toegang tot de dienst te ontzeggen. En dat terwijl voor consumenten helemaal niet duidelijk was wat de wijzigingen inhielden. Daarop diende de Consumentenbond samen met 7 andere Europese consumentenorganisaties een klacht in tegen WhatsApp.