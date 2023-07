Twitter heeft helft advertentie-inkomsten verloren

Via het berichtenplatform laat Musk weten; ‘We moeten een positieve kasstroom bereiken voordat we de luxe hebben voor iets anders.’ Wat hij hier mee bedoelde maakte hij verder niet bekend.

Sinds de overname door Musk voor 44 miljard dollar is het onrustig geworden op het platform. Dit door regelmatig veranderende regels en is de berichtenservers regelmatig onstabiel. Ook adverteerders haken massaal af nadat Musk verkondigde dat iedereen de ruimte heeft om op Twitter te zeggen wat hij of zij wil. Adverteerders willen niet hun advertentie naast nepnieuws of haatzaaiende berichten.