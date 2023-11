BOVAG-autodebat: Vier partijen zetten streep door stekkerboete

De elektrische auto is in 2026 gemiddeld 60 procent duurder in de (op gewicht gebaseerde) MRB dan een vergelijkbare benzineauto, door het extra gewicht van de accu. Dat is onwenselijk aldus Aukje de Vries, demissionair staatssecretaris en kandidaat kamerlid namens de VVD: “Wij willen ook de elektrische auto betaalbaar houden. Ik wil graag met de aanwezige partijen afspreken om sowieso te komen met een gewichtscorrectie in de MRB.” GroenLinks-PvdA en D66 hadden zich daar al eerder voor uitgesproken en ook NSC bleek er voor te porren. In de woorden van kandidaat-kamerlid Tjebbe van Oostenbruggen, die namens NSC debatteerde: “Het kan niet zo zijn dat we gaan stimuleren om nieuwe benzineauto’s te kopen. Wij gaan voor eerlijk en betaalbaar. Dat moeten we slim doen.”

De twee andere partijen betuigden hun instemming en daarmee was volgens BNR-presentatoren Wouter Karssen en Meindert Schut het “Akkoord van Bunnik” een feit.

Gekkenwerk

Han ten Broeke, algemeen voorzitter BOVAG: “Vergelijk je een benzine-Golf met een ID3, dan betaalt de benzine-Golf 156 euro aan MRB per kwartaal (in Overijssel) tegen de ID3 straks 278 euro. Dat is bijna 80 procent meer. Gekkenwerk. En een trap op de rem van verduurzaming die je niet wil. Daarom is de uitspraak van deze vier partijen hoopgevend. Wij zullen zorgen dat dit ook in de formatie op tafel blijft liggen.”

Naast De Vries en Oostenbruggen namen ook Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA) en Faissal Boulakjar (D66) deel aan het Nationaal Autodebat, van BOVAG en BNR.