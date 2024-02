ACM waarschuwt voor twee webwinkels die rechtstreeks uit het buitenland laten leveren

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt voor de webwinkel Bestie on the move (www.bestieonthemove.nl) en webwinkel Van Halen mode (www.vanhalenmode.nl). De ACM ontving tientallen meldingen van consumenten over lange levertijden, tegenvallende kwaliteit van de producten en problemen met terugsturen en terugbetalen. Beide webwinkels verkopen met name kleding en maken vermoedelijk gebruik van dropshipping.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet steeds vaker dat webwinkels hun producten rechtstreeks vanuit het buitenland laten leveren – dit heet dropshipping - maar consumenten niet goed informeren. Consumenten denken op basis van de informatie op de website dat zij iets kopen bij een Nederlandse webwinkel, terwijl de producten rechtstreeks uit China naar de consument worden verzonden. Gevolg hiervan is dat de levertijd veel langer is dan als een product vanuit een magazijn in Nederland komt. De ACM eist dat dropshippers hun klanten duidelijk melden dat hun producten rechtstreeks worden geleverd door een andere, buitenlandse partij, vanuit welk land dat is, en wat de reële levertijd is. Een dropshipper die in Nederland is gevestigd moet ook een retouradres in Nederland hebben.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Webwinkels die producten rechtstreeks uit bijvoorbeeld China verkopen, moeten dit duidelijk en goed vindbaar op hun website vermelden. Ook moeten zij hun klanten informeren over de reële levertijd en het adres waarnaar de klant zijn aankoop kan terugsturen. Met de juiste informatie kan de consument beter kiezen bij welke webwinkel hij zijn bestelling plaatst. Als producten bijvoorbeeld rechtstreeks uit China komen, weet je dat de levertijd al snel een aantal weken is. Laat dit meewegen bij je keuze op welke website je je aankopen doet.”

Wat is er aan de hand?

Consumenten klaagden bij de ACM dat zij kleding bestelden bij webwinkel Bestie on the move en vervolgens bleek dat de levering ruim drie weken duurde. Dit terwijl op de website staat: ‘Voor 23.00 uur besteld? Vandaag verzonden’, waardoor consumenten veronderstelden dat de bestelling binnen enkele dagen werd geleverd. Consumenten meldden ook dat het terugsturen lastig was omdat dit naar China moest, de terugbetaling niet goed was geregeld en dat de kwaliteit van de kleding veel lager was dan op de websites getoond. Ook was de webwinkel slecht bereikbaar voor klachten.

Consumenten die een bestelling plaatsten bij webwinkel Van Halen mode klaagden over de lange levertijd. De webwinkel vermeldt een levertijd van tussen de vijf en acht werkdagen. In werkelijkheid was de levertijd minimaal drie weken. Consumenten klaagden dat het terugsturen lastig was, omdat dit naar China moest, de terugbetaling niet goed was geregeld en dat de kleding veel minder van kwaliteit was dan op de website werd getoond. Ook was de webwinkel slecht bereikbaar voor klachten.

De ACM waarschuwt consumenten daarom voor deze twee webwinkels.