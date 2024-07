Politie verstoort en voorkomt cryptocurrency-scams met ‘Operatie Spincaster’

Sinds mei 2021 is wereldwijd ten minste 2,7 miljard dollar verloren gegaan door approval phishing. Approval phishing is een vorm van oplichting waarbij een slachtoffer – zonder het door te hebben - een contract ondertekent, waarmee ze de oplichter toestemming geven om hun cryptorekening te beheren. De politie werkt samen met Chainalysis en cryptocurrency exchanges om deze oplichting te onderzoeken, accounts te sluiten, geld in beslag te nemen en informatie op te bouwen om toekomstige oplichting te voorkomen. “Bij één slachtoffer werd voorkomen dat 65.000 euro uit zijn crypto-wallet werd gestolen. Het is een absoluut unieke samenwerking die niet direct gericht is op het pakken van boeven, maar op het (op de lange termijn) onmogelijk maken van deze vorm van oplichting,” aldus Ruben van Well van het Cybercrimeteam Rotterdam.

'Balletje-balletje’

“Van jongeren die via social media overtuigd worden om met crypto ‘snel rijk’ te worden tot mensen die door een ‘online’ (liefdes)relatie overtuigd worden een geweldige investering te doen. Als je in crypto wil investeren en niet helemaal weet hoe het werkt dan kun je slachtoffer worden door ‘approval phishing’,” vervolgt Ruben. “Het is een soort balletje-balletje. Criminelen laten je geld verdienen, geven je het gevoel dat het een veilige investering is, om vervolgens bij het grote geld je pas te bedriegen. Slachtoffers raken gemiddeld duizenden euro’s kwijt. De angst om ‘geïnvesteerd geld kwijt te raken’ wordt door criminelen gebruikt om slachtoffers snel nog meer geld te laten investeren. Wij zien schadebedragen tot in de miljoenen, waarbij extra hypotheken en leningen worden afgesloten. Daarna verliezen de slachtoffers vaak alles wat ze hebben. De criminelen halen het geld uit de crypto-wallet en hebben eigenlijk geen idee hoe dat kon gebeuren.”

Hoe dan? - Approval Phishing

Approval phishing is een tactiek die oplichters gebruiken om gebruikers te misleiden zodat ze een soort toestemmingstransactie ondertekenen, waardoor de oplichter toestemming krijgt om geld uit te geven dat in de crypto-portemonnee van het slachtoffer zit. Approval phishing wordt gebruikt bij verschillende soorten oplichting, maar komt steeds vaker voor bij datingfraude (pigbutchering) en investeringsfraude, waarbij slachtoffers buitensporige rendementen krijgen aangeboden op investeringen.

Operatie Spincaster

In een ultieme pogingen om de groeiende dreiging van oplichting aan te pakken, heeft de politie samengewerkt met Chainalysis, een blockchain-dataplatform, met 'Operatie Spincaster'. Deze operatie hield in dat er een reeks operationele sprints zijn gehouden in de afgelopen maanden in zes landen (US, VK, Canada, Spanje, Australië en Nederland). Daarbij werkten opsporingsdiensten, Chainalysis en de cryptocurrency exchanges samen om deze vorm van oplichting te verstoren en te voorkomen.

Resultaten

Als resultaat van de sprints werden ruim 7000 leads beoordeeld en werd ruim 162 miljoen dollar gestolen geld geïdentificeerd. Meer dan 100 deelnemers namen deel aan de zeven sessies in deze landen, waaronder 12 overheidsinstanties en 17 crypto-exchanges.