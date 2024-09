Bijna kwart Nederlanders gebruikt kunstmatige intelligentie

In 2024 heeft 23 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder teksten, video’s of afbeeldingen gemaakt met behulp van een programma met kunstmatige intelligentie, zoals ChatGPT. 18- tot 25-jarigen deden dat het vaakst. Bijna 90 procent van de mensen heeft thuis een of meerdere zogenoemde slimme apparaten of systemen, zoals slimme verlichtingssystemen, beveiligingssystemen of huishoudelijke apparaten. Het gebruik van deze technologie is de afgelopen twee jaar gegroeid. Dat meldt het CBS op basis van het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen 2024.