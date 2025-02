Wow! De performance van bijna geen enkele Magento webshop is geoptimaliseerd

Tegenwoordig is een snelle website cruciaal voor een succesvolle e-commerce onderneming. Daarom heeft SupportDesk (Magento agency) een onderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen hoe Magento webshops in Nederland presteren. Uit dit onderzoek kwam het schokkende cijfers dat 87% van de webshops optimalisatie nodig heeft. Een trage site zorgt niet alleen voor een slechtere gebruikerservaring, maar kan ook leiden tot lagere conversies en slechtere posities in zoekmachines zoals Google. In dit artikel ontdek je hoe je jouw Magento webshop sneller maakt en de prestaties kan optimaliseren.

Waarom is pagespeed zo belangrijk?

De snelheid van een webshop heeft directe invloed op de gebruikerservaring. Onderzoek van Google toont aan dat 53% van de bezoekers een website verlaat als deze langer dan drie seconden laadt. Dit betekent dat een langzame webshop kan leiden tot een verlies aan potentiële klanten en omzet. Daarnaast speelt pagespeed een belangrijke rol in de zoekmachineoptimalisatie (SEO). Snellere websites bieden een betere gebruikerservaring en dat telt extra mee voor de rankings in Google. Een snelle webshop zorgt dus niet alleen voor tevreden klanten, maar draagt ook bij aan betere vindbaarheid en hogere conversies.

De grootste problemen bij Magento webshops

Uit het onderzoek onder alle Magento webshops blijkt dat veel websites traag laden, vooral op mobiele apparaten. Hier zijn de belangrijkste pijnpunten uit het onderzoek:

• Gemiddelde Mobile Speed Score: 52,62

• Gemiddelde Desktop Speed Score: 83,88

• Gemiddelde Mobile TTI (Time to Interactive): 8,41 seconden

• Gemiddelde Desktop TTI: 3,92 seconden

• Gemiddelde Mobile Total Blocking Time (TBT): 887,67 ms

• Gemiddelde Desktop Total Blocking Time (TBT): 249,77 ms

Vooral op mobiel presteren veel Magento webshops ondermaats. De lange Time to Interactive (TTI) en hoge Total Blocking Time (TBT) zorgen ervoor dat bezoekers onnodig lang moeten wachten tot de site reageert.

Hoe verbeter je de snelheid van je Magento webshop?

Dit zijn wat tips die jou kunnen helpen om de snelheid van je Magento webshop te verbeteren:

1) Update Magento regelmatig

Door Magento up-to-date te houden, profiteer je van prestatieverbeteringen en beveiligingsupdates. Nieuwe versies bevatten optimalisaties die helpen om je webshop sneller en veiliger te maken.

2) Activeer lazy loading voor afbeeldingen

Lazy loading zorgt ervoor dat afbeeldingen pas worden geladen wanneer ze in beeld komen. Dit vermindert de initiële laadtijd van de pagina en zorgt ervoor dat bezoekers sneller een bruikbare site zien.

3) Gebruik een Content Delivery Network (CDN)

Een CDN verspreidt de content van je webshop over meerdere servers wereldwijd, waardoor de laadtijden voor gebruikers in verschillende regio’s worden verkort. Dit draagt bij aan een snellere en stabielere website.

4) Optimaliseer caching-instellingen

Caching speelt een cruciale rol in het versnellen van een webshop. Door gebruik te maken van Varnish Cache en andere caching-technieken, kunnen herhaalde bezoeken sneller worden geladen, wat de prestaties aanzienlijk verbetert.

5) Minimaliseer JavaScript en CSS-bestanden

Door JavaScript- en CSS-bestanden te verkleinen en samen te voegen, verminder je het aantal server requests en minimaliseer je render-blocking resources. Dit zorgt ervoor dat pagina's sneller worden geladen en gebruikers sneller kunnen interageren met de site.

6) Kies een snelle Magento hosting

Niet alle hostingproviders bieden een infrastructuur die is geoptimaliseerd voor Magento. Het kiezen van een gespecialiseerde Magento hosting provider kan aanzienlijke snelheidswinst opleveren, doordat servers en configuraties specifiek zijn afgestemd op de behoeften van het platform.

7) Verwijder ongebruikte extensies en optimaliseer de database

Te veel extensies kunnen een webshop onnodig vertragen. Het is daarom raadzaam om regelmatig extensies te evalueren en overbodige of extensies te verwijderen. Daarnaast kan een geoptimaliseerde database de prestaties verbeteren door onnodige data te verwijderen en queries efficiënter te maken.

Conclusie

De kans is groot dat jij als Magento webshop eigenaar conversies misloopt, omdat de performance niet geoptimaliseerd is. Dat is zonde! Dus het tijd is om de slag te gaan met verbeteringen doorvoeren, zoals toepassen van lazyloading, optimaliseren van de hosting en inzet van slimme caching. Bij SupportDesk hebben ze developers in dienst die gespecialiseerd zijn in het verbeteren van de performance van Magento webshops. Dus mocht je ergens niet uitkomen, kun je altijd even contact met ze opnemen.