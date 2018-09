Supermarkten boeken hoogste omzetgroei sinds 2009

De omzet van de detailhandel was in het tweede kwartaal van dit jaar 4,1 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

De supermarktomzet steeg met 4,7 procent. Dat is de hoogste omzetgroei voor deze branche sinds 2009, het begin van de financieel-economische crisis. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers.

Voedingsspeciaalzaken zoals slagerijen, groentezaken, kaaswinkels en slijterijen zetten in het tweede kwartaal van 2018 juist minder om dan een jaar eerder (-0,1 procent). In het eerste kwartaal daalde de omzet van deze speciaalzaken al met 2,2 procent. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2008, het laatste topjaar van de detailhandel vóór de crisis, hadden deze winkels ruim 11 procent minder omzet. Supermarkten zetten in deze periode 26 procent meer om.

Omzet speelgoedwinkels daalt weer het meest

De non-foodsector zette in het tweede kwartaal van dit jaar 2,5 procent meer om dan in dezelfde periode van 2017. Vooral bij doe-het-zelfzaken, meubelwinkels en drogisterijen was de omzet hoger. Net als een kwartaal eerder bleef de omzet van speelgoedwinkels het meest achter (-13 procent). Ook de omzet van winkels in consumentenelektronica was lager.

Via internet werd in het tweede kwartaal 18,7 procent meer verkocht ten opzichte van een jaar eerder. Dat is net als in het eerste kwartaal meer dan de omzetgroei bij fysieke winkels.

Personeelstekort probleem

Aan het begin van het derde kwartaal gaven ondernemers in de meeste detailhandelsbranches aan dat een tekort aan personeel de bedrijfsvoering belemmert. Zo had ruim 14 procent van de supermarkten en warenhuizen aan het begin van het derde kwartaal een personeelstekort. Dat was nog bijna 1 procent aan het begin van 2015; vanaf dat jaar zijn van alle deelbranches in de detailhandel cijfers beschikbaar. Van de pure internetwinkels kampt aan het begin van het derde kwartaal 18 procent met een personeelstekort. Bij de markthandel gaf 5 procent van de ondernemers dit aan.