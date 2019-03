Internetverkopen detailhandel stijgen minder hard

Het verkoopvolume was ook hoger, maar het verschil met een jaar eerder was kleiner dan bij de kwartaalcijfers van de voorgaande twee jaar. De internetverkopen van detailhandelaren stijgen wat minder hard dan voorgaande jaren. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers.

Minder omzet bij drogisterijen

Met 3,1 procent meer omzet in het vierde kwartaal was het verschil met het voorgaande jaar voor de supermarkten iets minder dan in voorgaande kwartalen. De voedingsspeciaalzaken, zoals de slagers, groenteboeren, kaaswinkels en slijters, zetten, na een negatieve omzetontwikkeling in de eerste drie kwartalen van 2018, meer om (1,4 procent).



In de non-foodbranche zetten de drogisterijen in het vierde kwartaal minder om (-0,4 procent). Dit is opvallend, omdat er door de jaren heen bijna nooit sprake was van een krimp in deze bedrijfstak, met uitzondering van het eerste kwartaal van 2017. Deze negatieve ontwikkeling ging gepaard met een zeer sterke daling van het verkochte volume (-3,7 procent). De laatste keer dat het verkoopvolume van de drogisterijen flink daalde was in het eerste kwartaal van 2014.



In de meubelwinkels trok de negatieve omzetontwikkeling van het derde kwartaal (-0,9 procent) bij. In het vierde kwartaal zette deze branche 2,1 procent meer om dan in het vierde kwartaal van 2017. Winkels in consumentenelektronica zetten voor het eerst sinds 2014 weer meer om (2,3 procent). De omzet van de speelgoedwinkels was weer fors lager met -13,1 procent.

Ondernemers detailhandel minder positief

Aan het begin van het eerste kwartaal van 2019 zijn ondernemers in de detailhandel positief, maar het ondernemersvertrouwen is met 4,9 lager dan een kwartaal eerder. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog iets hoger dan het langjarig gemiddelde (3,8, berekend vanaf eind 2008). De vertrouwensindicator staat lager dan gemiddeld in het niet-financieel bedrijfsleven (10,6). Ondernemers in de detailhandel zijn voornamelijk minder positief over het economische klimaat dan een kwartaal eerder.