Omzet transport 4,6 procent hoger in eerste kwartaal

De omzet van de transportsector was in het eerste kwartaal van 2019 4,6 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Koeriersbedrijven zetten ruim 13 procent meer om. Bij luchtvaartbedrijven was de omzet 0,3 procent hoger dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers.

Alle branches in de transportsector behaalden meer omzet dan een jaar geleden. De totale transportsector laat al 10 kwartalen jaar op jaar een hogere omzet zien.

Omzet koeriers ruim 13 procent hoger

De koeriersbedrijven boekten ruim 13 procent meer omzet. Sinds eind 2010 was de omzet in deze branche ieder kwartaal hoger dan een jaar eerder. De toenemende internetverkopen hangen hiermee samen. Particulieren bestellen meer goederen online, bij zowel de reguliere detailhandelaren als bij de webwinkels. Een groot deel van deze goederen wordt door de koeriers bij de klanten bezorgd. De omzet internetverkopen was in het eerste kwartaal 16,6 procent hoger.

Omzet luchtvaart licht hoger

Luchtvaartmaatschappijen zetten 0,3 procent meer om ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet van het luchtgoederenvervoer was lager; die van het passagiersvervoer licht hoger. De luchtvaartmaatschappijen vervoerden wel meer reizigers, maar de prijzen van de vliegtickets waren lager dan vorig jaar. In de dienstverlening voor het vervoer door de lucht was de omzet 5,7 procent hoger. Er werden door de luchthavens meer passagiers afgehandeld, maar er werd minder vracht verwerkt.

Binnenvaart profiteert voor derde kwartaal op rij van laagwater

De omzet van de binnenvaartbedrijven was bijna 11 procent hoger dan een jaar eerder. Dit kwam onder andere door de periodes met laagwater in het afgelopen kwartaal, al waren deze niet zo extreem als het voorgaande kwartaal. Doordat de schepen minder konden vervoeren, waren er meer schepen nodig om de vrachten te vervoeren. Schippers konden daardoor hogere vrachttarieven bedingen en kregen ook een laagwatertoeslag.



Bedrijven in het goederenwegvervoer boekten 5,7 procent meer omzet. De omzet in deze branche is al vanaf het laatste kwartaal van 2013 elk kwartaal hoger dan een jaar eerder.



De laad-, los- en overslagbedrijven zetten 3,3 procent meer om. Dit is het achtste kwartaal op rij dat de omzet hoger is. De overslag in de havens lag hier voor een deel aan ten grondslag. Vooral de containeroverslag neemt de laatste jaren toe.



Transportsector positief gestemd over het tweede kwartaal van 2019

Ruim 95 procent van de bedrijven in de transportsector verwacht in het tweede kwartaal dat de omzet gelijk zal blijven of toe zal nemen. Ook verwacht gemiddeld 98 procent van de bedrijven dat de prijzen niet lager zullen worden. Uitzondering hierop is de binnenvaart: bijna 20 procent van de vrachtvaarders verwacht lagere tarieven. Dat komt ook doordat er geen of minder periodes met laagwater worden verwacht.



De post- en koeriersbedrijven zijn positief in hun verwachtingen: bijna drie kwart van de bedrijven verwacht dat de omzet in het tweede kwartaal zal toenemen. 1 op de 5 post- en koeriersbedrijven denkt met meer personeel te werken, al is het tekort aan arbeidskrachten voor bijna drie kwart van de ondernemingen in deze branche tevens de grootste belemmering. Voldoende personeel aantrekken is voor de totale transportsector een uitdaging. Het aantal te vervullen vacatures blijft stijgen.