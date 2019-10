Productie industrie bijna 1 procent lager in augustus

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 0,8 procent lager dan in augustus 2018. 'Dit is de zesde achtereenvolgende maand met een krimp van de productie', zo meldt het CBS donderdag.

Productie machine-industrie groeit het sterkst

Van de acht grootste bedrijfsklassen binnen de industrie groeide de productie van de machine-industrie met bijna 10 procent het sterkst. Ook de productie van de transportmiddelen- en metaalproductenindustrie groeide. De helft van de bedrijfsklassen in de industrie had echter te maken met een krimp van de productie.

Trend licht dalend

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van juli op augustus 2019 steeg de productie met 0,9 procent. De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Van medio 2014 tot begin 2018 was er sprake van een stijgende trend van de industriële productie. Daarna is de trend licht dalend.

Producentenvertrouwen minder positief

Het producentenvertrouwen industrie is in september afgenomen. Het vertrouwen ligt echter nog ruim boven het langjarige gemiddelde. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) daalde in september naar het laagste niveau na 2009. Ze oordeelden opnieuw minder positief over de huidige bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp in augustus met 4 procent in vergelijking met een jaar eerder.