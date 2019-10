Prijsstijging koopwoningen in grootste steden vlakt af

In het derde kwartaal van 2019 waren bestaande koopwoningen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht tussen de 3 en 9 procent duurder dan een jaar eerder. De prijsstijgingen zijn kleiner dan in de afgelopen jaren.

Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Bestaande koopwoningen in Nederland waren in het derde kwartaal van 2019 gemiddeld 6,3 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de kleinste prijsstijging in bijna drie jaar. In het derde kwartaal van 2019 zijn 58 935 woningen verkocht, 3,5 procent meer dan een jaar eerder.

Kleinste prijsstijging Amsterdam in ruim vijf jaar

In Amsterdam waren in het derde kwartaal van 2019 bestaande koopwoningen 3,8 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de kleinste prijsstijging sinds medio 2014. Met uitzondering van Utrecht zijn de prijsstijgingen in de grootste steden vanaf het vierde kwartaal van 2018 alsmaar afgenomen. In Amsterdam en Den Haag zijn in het derde kwartaal wel meer woningen verkocht dan een jaar eerder. Vorig kwartaal lag het aantal transacties in Amsterdam ook al hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2018.

Met 8,5 procent was in het derde kwartaal de prijsstijging van de vier grootste steden het grootst in Utrecht. In de provincies Flevoland en Drenthe waren de prijsstijgingen met 9,2 en 8,6 procent nog iets hoger.

In de meeste provincies meer woningen verkocht

Na 2017 zijn in bijna alle provincies minder woningen verkocht dan een jaar eerder. Daar kwam echter in het tweede kwartaal van 2019 een eind aan. In het derde kwartaal zijn in tien van de twaalf provincies meer woningen verkocht dan een jaar eerder. Met 19 procent was de stijging van het aantal transacties in Flevoland veruit het grootst. Alleen in Drenthe en Zeeland zijn opnieuw minder woningen verkocht dan een jaar eerder.

Opnieuw prijsstijging en daling verkopen het grootst bij appartementen

Alle woningtypen hadden in het derde kwartaal een prijsstijging ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was met ruim 7 procent opnieuw het grootst bij appartementen. Dat is de kleinste prijsstijging in drie jaar. Het aantal verkochte appartementen lag in vergelijking met een jaar eerder 0,3 procent lager. Voor vrijstaande woningen, twee-onder-één-kapwoningen, hoekwoningen en tussenwoningen was het aantal transacties hoger dan een jaar eerder.