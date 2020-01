Miljardairs rijker dan 60 procent van de wereldbevolking

Ruim 2.000 miljardairs zijn samen rijker dan 60 procent van de wereldbevolking – dat zijn 4,6 miljard mensen. Vooral vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden zijn de dupe van de extreme ongelijkheid.

Dat blijkt uit ons nieuwe rapport over economische ongelijkheid Time to Care, gepubliceerd voorafgaand aan het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Jaarlijks komen daar politici, wereldleiders en zakelijke elite bij elkaar.

Het rapport laat zien hoe het huidige economische stelsel de verschillen tussen arm en rijk vergroot. Het aantal miljardairs is in 10 jaar tijd verdubbeld en superrijken en multinationals betalen steeds minder belasting. Ondertussen moet bijna de helft van de wereldbevolking rondkomen van 5,50 dollar per dag, of minder.

Nederland als belastingparadijs

Nederland speelt hier als belastingparadijs een kwalijke rol in. Doordat grote bedrijven via landen als Nederland belasting kunnen ontwijken, lopen arme landen zo'n 100 miljard per jaar aan inkomsten mis. Geld dat zij goed kunnen gebruiken voor onderwijs en gezondheidszorg.

Vrouwen en ongelijkheid

Vooral meisjes en vrouwen blijven gevangen in armoede door het oneerlijke belastingsysteem. Zo bezitten de 22 rijkste mannen in de wereld meer rijkdom dan alle vrouwen in Afrika.

Een eerlijk belastingsysteem

Het is duidelijk: het roer moet om. Michiel Servaes, directeur Oxfam Novib: ‘Ons land moet belastingontwijking nu echt uitbannen. Laat Rutte naar Davos afreizen met de boodschap dat wij voortaan het goede voorbeeld geven. Dat multinationals niet langer wegkomen met allerlei rekentrucs en Nederland stopt met de race naar de bodem, met steeds lagere winstbelastingen.’

Wij zijn ervan overtuigd dat het kan: een eerlijk belastingsysteem dat niet alleen voor de rijken werkt, maar voor iedereen. Zo verslaan we samen armoede.