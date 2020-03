ING: Beleggersvertrouwen hard geraakt door coronacrisis

De ING BeleggersBarometer maakt door de coronacrisis een enorme val en staat in maart op 82 punten. Vorige maand was de stand nog 127. Dit is de laagste index sinds november 2012.

De chaos op de financiële markten en de scherpe daling van de AEX door de uitbraak van het coronavirus zijn duidelijk terug te zien in het vertrouwen van Nederlandse beleggers. Hun vertrouwen is op alle vlakken gedaald. Zowel in de algemene economische situatie in Nederland als in de eigen financiële situatie en beleggingsportefeuille.

De dalende koers van de AEX deze maand resulteert ook in een wisselende voorspelling van de AEX over drie maanden. Zo voorspelden beleggers begin maart nog een koers in juni van gemiddeld 527, halverwege de maand denkt men eerder aan 432. En één op de vijf denkt zelfs aan een koers lager dan 425.

Hoewel bijna de helft van de beleggers denkt dat de beurzen (verder) zullen dalen, verwacht toch nog een derde dat de beurs komende maand wel weer zal aantrekken. Homan: ‘Deze verdeeldheid zie je op de beurs terug, per saldo dalen de beurzen echt stevig, maar op hersteldagen schiet het ook met procenten tegelijk omhoog.’

Het onderzoek onder beleggers vond plaats van 2 tot en met 17 maart.