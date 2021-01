Minder faillissementen in 2020

In december 2020 zijn er voor zittingsdagen gecorrigeerd 40 bedrijven minder failliet verklaard dan in november, meldt het CBS. Met het decembercijfer is ook het cijfer voor het hele jaar bekend. In 2020 zijn 2.703 bedrijven failliet verklaard. Dat is het laagste aantal faillissementen in 20 jaar.

Historisch laag niveau faillissementen

Het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde faillissementen fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 816 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot juli 2020 redelijk vlak. Sindsdien is de trend dalend en in december 2020 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na januari 1991.

Aantal faillissementen 16 procent lager dan in 2019

In 2020 zijn 2.703 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat is 16 procent minder dan in 2019. Door de coronacrisis hadden veel bedrijven het moeilijk, maar het aantal faillissementen lag afgelopen jaar op het laagste niveau in 20 jaar.

Het aantal faillissementen bereikte in 2013 een piek van 8.376. Daarna is het aantal faillissementen vijf jaar achter elkaar afgenomen. In 2019 nam het aantal faillissementen weliswaar weer iets toe, maar het niveau bleef laag. In 2020 is het aantal faillissementen weer afgenomen, tot het laagste niveau van deze eeuw. Dat in coronatijd minder bedrijven failliet werden verklaard, is niet los te zien van de noodsteun van de overheid.

Sterkste daling faillissementen in de handel

In de meeste bedrijfstakken daalde het aantal faillissementen. Absoluut gezien was de daling van het aantal faillissementen in de handel het sterkst. Daar nam het aantal af van 730 in 2019 naar 581 in 2020, een daling van 149. In de groothandel, detailhandel en autohandel daalde het aantal faillissementen met respectievelijk 69, 41 en 39. Verder daalde het aantal faillissementen in de specialistische zakelijke dienstverlening (onder andere advies- en onderzoekbureaus) met 107. Relatief gezien behoorde de gezondheids- en welzijnszorg tot de bedrijfstakken met de grootste daling.

De horeca had echter te maken met de sterkste stijging, 39 faillissementen. In de logiesverstrekking (o.a. hotels) steeg het aantal faillissementen met 25 en bij de eet- en drinkgelegenheden (o.a. restaurants en cafés) met 14. Vooral in het tweede kwartaal van 2020 zijn relatief veel faillissementen uitgesproken in de horeca.

Net als in voorgaande jaren zijn de meeste faillissementen van bedrijven en instellingen uitgesproken in de handel, namelijk 581. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven.